Netwerkevent Contacta afgeblazen vanwege oplaaiend virus

Personeel op de beursvloer van Contacta staat haaks op de oproep van het kabinet om thuis te werken. ,,Wij willen ondernemers en medewerkers niet in een moeilijke positie brengen en natuurlijk gaat onze steun uit naar alle medewerkers in de Zeeuwse zorg”, zegt LMG-directeur Perry Kentin. Hij kijkt nu of een fysiek netwerkevent later dit jaar wel kan worden gehouden.

De afgelopen maanden schreven zich verschillende bedrijven in voor deelname aan de Contacta, het grootste netwerkevent in Zuidwest-Nederland. Mede omdat toen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Zeeland laag was, waren ondernemers wel te porren voor een fysieke beurs. Kentin heeft er een plan voor klaarliggen, waarbij het aantal deelnemers wordt gereguleerd via het online ticketsysteem. Ook komen er in de hallen bredere looproutes en voert het ventilatiesysteem uitsluitend schone lucht van buiten aan. Kentin zal het plan voor een fysieke Contacta, mocht die doorgaan, andermaal laten toetsen door instanties.