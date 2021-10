Netflix eert slachtoffers Slag om de Schelde met drijvende legerhelmen

Bevlogen kinderarts redde duizenden kinderle­vens: Bert Gerritsen nu Ridder in Orde van Oranje Nassau

12 oktober GOES - Kinderen gaan niet graag naar een dokter, maar bij Bert Gerritsen waren ze - hoe ziek ze ook waren - in goede handen. Hij deed onder meer baanbrekend werk voor de ontwikkeling van beenmergtransplantaties, waaraan duizenden kinderen hun leven te danken hebben. Bij zijn afscheid in Goes is Gerritsen dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.