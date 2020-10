Net zo vrolijk en vrij in je hoofd als Etty

Coronacri­sis heeft grote invloed op arbeids­markt in Zeeland

29 oktober VLISSINGEN - De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt, ook in Zeeland. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald.