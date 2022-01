Net over de grens vangt het Konijnenhof jaarlijks bijna duizend konijnen op, ook Zeeuws-Vlaamse

Konijnen. Zo gauw je het grote terrein van het Konijnenhof op stapt, zie je ze overal. Tevreden knabbelend op een wortel, slapend onder een afdakje of weggekropen in één van de vele huisjes. Net over de Belgische grens bevindt zich de enige konijnenopvang in de regio. Het Konijnenhof van Yentl Vinck (27) is in de afgelopen jaren enorm gegroeid en vervult een belangrijke functie in de grensregio. Met een verdrietige reden.