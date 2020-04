Nét geen warmterecord voor Wilhelminadorp, maar woensdag wacht een herkansing

In De Bilt steeg de temperatuur vanmiddag naar 21,2 graden en is daarmee officieel de warmste 6 april ooit gemeten, meldt Weerplaza. Het vorige record stond op 21,1 graden en dateert van 1960. In Zeeland hing het er vandaag om. Westdorpe, dat vaak vooraan staat bij het breken van warmterecords, kwam nu niet in de buurt: 20,2 graden. Het record staat op 22,8, ook in 2011 gemeten. Vlissingen kwam eveneens niet in de buurt: 17 graden tegen 18,2 in 1960. ,,Zeeland had al snel te maken met binnendrijvende wolkenvelden”, verklaart meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.