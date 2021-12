Net als Max waren Nelli, Ruben en Keetie in hun sport de beste van de wereld: ‘Gewoon jezelf blijven’

Karter Ruben Boutens (29) ziet overeenkomsten tussen Verstappen en hemzelf. In 2017 werd de Middelburger in Spanje wereldkampioen. ,,Mij lukte het ook pas na een paar jaar om de beste te worden in mijn sport. Max is nog jong en rijdt ook al een tijdje mee in de Formule I, maar de auto’s waren steeds niet goed genoeg. Nu is het hem eindelijk gelukt.”