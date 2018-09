Nest van Aziatische hoornaar gevonden in Schoondijke

SCHOONDIJKE - In een boom op het kerkhof achter de protestantse kerk in Schoondijke is een nest van Aziatische hoornaars gevonden en vernietigd. Het is het tweede nest dat in Nederland is gevonden.

Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Aziatische hoornaar komt van nature niet in Nederland voor en is schadelijk voor honingbijen. Een steek van de Aziatische hoornaar is vergelijkbaar met die van een gewone wesp; pijnlijk maar niet levensbedreigend (tenzij iemand allergisch is), aldus de NVWA.

Het nest in Schoondijke is gevonden door EIS Kenniscentrum insecten. Ze heeft het gebied eerst verkend met een drone. Het nest zat bovenin een boom van 23 meter hoog bij de begraafplaats. Vanuit een hoogwerker is gif in het nest gespoten. Als alle hoornaars dood zijn, zal het nest worden verwijderd.

Dreischor

Vorig jaar september dook de Aziatische hoornaar voor het eerst op in Dreischor. Dat was het eerste nest dat in Nederland werd gevonden. Ron van de Roer vond een hoornaar in zijn eigen tuin. Kort daarna werd het nest gevonden; het werd vernietigd en naar Naturalis in Leiden gebracht, waar het in een tentoonstelling is opgenomen.

In Frankrijk is een populatie van hoornaars gevestigd die waarschijnlijk allemaal afstammen van één koningin die in 2004 is meegelift. De Aziatische hoornaar breidt zijn verspreidingsgebied uit, in België wordt het beest steeds meer waargenomen.