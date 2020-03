Nergens zo veilig als in Zeeland, maar cybercrime neemt toe

Eerste besmette coronapa­tiënt in Sint-Niklaas, dicht bij Zeeuws-Vlaam­se grens

18:04 SINT-NIKLAAS (BEL) - In Sint-Niklaas, op zo'n 15 kilometer van Zeeuwse-Vlaanderen, is de eerste besmetting van het coronavirus een feit. Een patiënt meldde zich zondagavond met verschijnselen van het virus op de spoedafdeling van het AZ Nikolaas. Uit meerdere testen blijkt dat hij besmet is. Hij blijft nu twee weken thuis in isolatie. Twee andere patiënten in AZ Nikolaas wachten nog op de uitslag van de test.