Nergens in Zeeland zijn vorig jaar zoveel mensen gered als van het Veerse Meer. ‘Het kan er spoken’

Zeeland Geboekt In Zeeland gelegerd in de Grote oorlog

11 januari Veere na vieren, Veere voor het ontbijt. Laatst overnachtte ik weer eens in het stadje, en wat mij vooral opviel was de stilte. Zelfs als je fluistert, klinkt dat beledigend hard over Markt en Kaai. Eén keer werd de grote stilte doorbroken. W.L.M.E. van Leeuwen (1895-1974), schrijver van ‘Avonden op Drienerwolde’, vergat het nooit: ‘De charme van het door de soldaten gewekte stille Veere (die schone slaapster…)’. Hij was een van de soldaten, ‘2e luitenant bij de mitrailleurs’, tijdens de Eerste Wereldoorlog.