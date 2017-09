Nelleke Noordervliet: 'Ik heb een morbide geest'

VLISSINGEN - De laatste 'Nazomergast' van Film by the Sea was maandagavond schrijfster Nelleke Noordervliet. Zij liet haar favoriete filmfragmenten en sprak onderhoudend over liefde en dood.

Na anderhalf uur keek Nelleke Noordervliet enigszins verbaasd op. Was de tijd nu al om? Van de fragmenten die ze had geselecteerd, moest ze er enkele schrappen. De bezoeker had hetzelfde gevoel: het onderhoudende vraaggesprek, geleid door Karin van As, had nog wel iets langer mogen duren.

Tarantino

De schrijfster toonde vooral scènes uit klassiek geworden films, zoals 'Some like it hot' en 'Fahrenheit 451'. Maar ook bijvoorbeeld 'Der Himmel über Berlin', met Bruno Ganz, die vrijdag op het festival wordt geëerd met de Grand Acting Award. Tot haar teleurstelling is Noordervliet dan niet in Vlissingen. ,,Ganz is zo'n fantastische acteur."

Ze legde verder een link tussen 'Le samouraï' (1967) van Jean-Pierre Melville en de latere films van Quentin Tarantino. ,,Tarantino heeft een veel meer barokke manier van filmen, met meer geweld, maar het amorele heeft hij overgenomen. De slechterik is de hoofdpersoon zonder dat daar een oordeel over wordt uitgesproken."

Liefde en dood

Naar aanleiding van 'Het zevende zegel' ging Noordervliet in op de dood. ,,Liefde en dood - daar draait het toch allemaal om. Eros en Thanatos. Een orgasme wordt ook wel de kleine dood genoemd."

,,Ik ben veel met de dood bezig", bekende de schrijfster. ,,Ik stel me bijna dagelijks voor hoe het zou zijn om in een ziekenhuisbed te liggen en je laatste adem uit te blazen. Het is een soort repeteren, door mijn verbeelding aan het werk te zetten. Toch alvast een beetje wennen aan de dood. Dat is mijn morbide geest."