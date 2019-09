Nel Verhoeven kijkt graag achter de platte cijfers

Frans Bukkens beleefde de oorlog in Vlissingen: ‘Elk luchtalarm doken we onder de trap’

Dit is het achtste deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Frans Bukkens (1937) over zijn jeugdjaren in Vlissingen: ,,Bij de bevrijding was alles kapot, daar kun je je geen voorstelling van maken. En de halve stad stond ook nog eens onder water."