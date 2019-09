Nek-aan-nekrace om publieksprijs filmfestival

‘Operatie Ooster­schel­de’ twee keer in de prijzen op Film by the Sea

21 september VLISSINGEN - De documentaire Operatie Oosterschelde van Joop Span is vanavond dubbel bekroond op Film by the Sea. De film won zowel de PZC-publieks- als de -juryprijs. De Lions Club Vlissingen Film Award ging naar Maarten Swaan, voor zijn korte film En ik van jou. Aan alle prijzen is een bedrag van 1000 euro verbonden.