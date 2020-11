Nek-aan-nek race tussen Trump en Biden is te zien op de Middelburgse Markt

MIDDELBURG - Bij het opkomen van de zon wordt op de Middelburgse Markt duidelijk dat in de Verenigde Staten een nek-aan-nek race aan de gang is. De blauwe ezel, symbool van de Democratische partij, lag aanvankelijk een straatlengte voor, maar inmiddels zit de rode Olifant, die de Republikeinen symboliseert, hem op de hielen.

Ze zijn daar neergezet door de organisatoren van de US Election Night Zeeland, die in het oude Stadhuis kijken naar de rechtstreekse uitzendingen van CNN en Fox News. Zelf zijn ze dan ook nog steeds in de lucht via een Zoomverbinding, die op zijn hoogtepunt ruim 100 kijkers trok, maar bij het krieken van de dag niet meer dan tien. ,,De die hards” , zegt Barbara Oomen.

Veel te spannend

Daar mag de docente van University College Roosevelt zichzelf ook toe rekenen. Ze was van plan om een uur of drie te gaan slapen, maar ze kon zich niet losmaken van de nieuwszenders. ,,Het is veel te spannend.”

Samen met het Roosevelt Institute for American Studies, de HZ en de Zeeuwse Volksuniversiteit heeft UCR de online verkiezingsnacht georganiseerd. Na een pubquiz in vijf ronden en tal van interviews met deskundigen wordt er vanaf een uur of één ‘s nachts, als de eerste stembusresultaten binnenkomen, commentaar geleverd op de actuele situatie. Onder meer door Ralph van Hertum, docent van de ZVU, die een groot deel van de presentatie voor zijn rekening neemt.

Geen definitieve uitslag

Net als iedereen durft hij de definitieve uitslag niet te voorspellen. De peilingen hebben er weer naast gezeten, erkennen Oomen en Van Hertum. In staten waar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden als winnaar werd getipt, zoals Ohio en Florida, moet hij het toch afleggen tegen de zittende president Donald Trump. Het kan dagen, of zelfs nog weken duren voor de definitieve winnaar bekend is, legt Ralph van Hertum uit. Dat heeft te maken met de poststemmen, die in een belangrijke staat als Pennsylvania voorlopig nog niet zijn geteld. Trump ligt daar voor, maar omdat meer Democraten per post stemmen zou hij alsnog kunnen worden verslagen. ,,De kans is groot dat Trump de rechters vraagt te stoppen met tellen”, aldus Van Hertum. ,,Dat is in zijn voordeel, want hij gaat aan kop.”