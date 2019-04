Nehalennia-leerlingen proeven aan vertical farming met zelfgekweekte tomatenplantjes

Corry van Os verloor haar zoon Jaap aan tekenvirus TBE: ‘Op foto's zagen we zijn hersenen krimpen’

17:31 VLISSINGEN - ,,In de zomer van 2017 kreeg onze Jaap vreselijke hoofdpijn. Toen hij tijdens het autorijden opeens niets meer zag, is hij opgenomen in het ziekenhuis. Dit gebeurde een aantal weken na een tekenbeet. Na drie dagen raakte hij in volledige coma. Hij is nooit meer aanspreekbaar geweest.”