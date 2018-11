Negenendertig bestuurders in de fout bij grote politiecontrole in Zeeland

IJsbanen in Zeeland: van riengrieën op ’t ies tot schaatsen in je zwembroek

13:42 MIDDELBURG - Schaatsliefhebbers kunnen in Zeeland deze winter weer terecht op drie ijsbanen in Middelburg, Goes en Zierikzee. In Middelburg komt er voor het eerst naast de baan ook een reuzenrad te staan van 24 meter hoog.