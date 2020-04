Negen ton voor slimmere teelt in Zeeland

Gerard Rabelink zegt Schou­wen-Duiveland geen vaarwel; ‘Dit waren 11 fantasti­sche jaren’

16:47 ZIERIKZEE - Gerard Rabelink (66) is begonnen aan zijn laatste weken als burgemeester van Schouwen-Duiveland. Na 8 mei is hij ‘vrij man’ en gewoon inwoner van Nieuw-Haamstede. ,,En ik ga me vanaf dat moment helemaal nergens meer mee bemoeien. Weg is weg!”