Negen maanden cel geëist tegen financieel adviseur uit Middelburg

Van den B., financieel adviseur, wist tussen 2006 en 2017 diverse mensen te bewegen om geld in zijn AIG Vastgoed Groeifonds te storten. Met hun inleg zou reeds verhuurd onroerend goed worden gekocht. Met de huuropbrengsten zouden de beleggers een leuk rendement kunnen krijgen. Echter: twee panden waren voordien al gekocht én niet AIG kocht woningen, maar Van den B. Hij deed dat op persoonlijke titel door zelf door geld te ‘lenen’ van AIG. Door een zakelijk conflict kwam Van den B. in problemen, de beleggers zagen geen geld meer en werd er uiteindelijk een aanklacht tegen hem ingediend. Tijdens de behandeling van zijn zaak kwam Van den B. niet verder dan ‘het had misschien anders gekund’ en het ‘mocht allemaal’. Van den B. is overigens al eerder veroordeeld voor dergelijke praktijken. In 2002 werd hij veroordeeld voor verduistering; hiertegen is beroep en cassatie ingesteld en is nog niet afgewikkeld.