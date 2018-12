Negen jaar cel voor smokkel 1143 kilo cocaïne

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft in de zaak van een omvangrijke cocaïnesmokkel vijf verdachten een lagere straf opgelegd dan was geëist. Uitzondering daarop is de 37-jarige M. K. uit Breda, die in plaats van de geëiste acht jaar veroordeeld werd tot negen jaar cel.