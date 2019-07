Neerslagtekort in Zeeland onder niveau rampjaar 2018

Het midden van Walcheren en het westelijke puntje van Schouwen behoren tot de droogste gebieden van het land. In het oosten van de provincie Zeeland is het tekort rond de helft. De situatie is iets minder dramatisch dan vorig jaar, maar de geschiedenis leert dat een droog voorjaar nauwelijks voorspellende waarde heeft voor de rest van het jaar.

Het KNMI meet van 1 april tot 1 oktober het neerslagoverschot of -tekort. Het tekort is het verschil tussen de gevallen neerslag en de hoeveelheid water die verdampt is. Met zijn zomers en tropische dagen was het dit jaar in juni een stuk warmer in juni 2018. Het is daarom maar goed dat het in juni veel heeft geregend.

De helft van deze periode is achter de rug. In de jaren 2010, 2011, 2015, , 2017 en 2018 was het neerslagtekort begin juli in Zeeland (veel) groter dan dit jaar. Wat opvalt in de metingen van de afgelopen tien jaar is dat de situatie in de tweede helft vaak omkeert. In 2010 kleurde de kaart van het KNMI op 1 juli nog dieprood door het tekort, maar uiteindelijk werd 2010 een van de zomers met het minste neerslagtekort. Het jaar 2016 kende een relatief eerste natte helft, maar daarna regende het nauwelijks en eindigde dat jaar in het rood. Vorig jaar bleef de kanteling uit. Tot half mei viel er regen, maar daarna werd het heel lang droog en heel warm. Gevolg in grote delen van het land een neerslagtekort van meer dan 300 mm, ook in Zeeland.

Het meetseizoen 2019 begon met een tamelijk droge maand april, maar door de regen van juni is het tekort beperkt, zo blijkt uit gegevens van de weerstations van het KNMI. In Vlissingen viel in juni 64 mm (1 mm vorig jaar), in Wilhelminadorp 68 mm ( 4 mm) en in Westdorpe 92 mm (6 mm). De afgelopen maand juni was wel warmer dan juni 2018. De gemiddelde maximumtemperatuur was in Vlissingen afgelopen juni 21,7 graden (vorig jaar 20,4), in Wilhelminadorp 22,7 graden (20,8) en in Westdorpe 23,3 graden (22,5).