Neergeschoten Vlissinger (26) bezocht ‘Zeeuws’ feest in Antwerpse nachtclub

De neergeschoten Vlissinger (26), die zondagochtend vroeg in Antwerpen op straat werd gevonden, had een ‘Zeeuws’ feest bezocht in nachtclub Ikon.

Volgens woordvoerder Kristof Aerts van het Openbaar Ministerie in Antwerpen was het evenement Latin Rituals georganiseerd door Zeeuwen, waardoor er onder anderen veel Vlissingers op af waren gekomen.

De Vlissinger werd om 6.00 uur vlak bij de Grote Markt met schotwonden (en in het bijzijn van een plaatsgenoot) uit een zwarte auto gezet. De bestuurder ging er vervolgens vandoor. Het staat vast dat de gewonde Vlissinger op een andere plek is neergeschoten dan waar hij is afgezet. Volgens Aerts is het slachtoffer buiten levensgevaar, maar nog niet aanspreekbaar.

Incident met drenkeling staat los van schietpartij

Los van de schietpartij vond er in Antwerpen een tweede incident plaats in de buurt van Ikon. Aan het Straatsburgdok, ter hoogte van de nachtclub, belandde een Vlissinger in het water en die persoon werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging ervan uit dat het voorval verband zou hebben met de schietpartij. ,,Maar inmiddels weten we dat het incident met de drenkeling er niks mee te maken heeft’’, zegt Aerts.

De auto waaruit de 26-jarige Vlissinger in Antwerpen op straat is gezet, crashte later langs de A58 ter hoogte van Arnemuiden. Hulpdiensten troffen het voertuig, een zwarte Renault Laguna, zondagochtend rond 7.00 uur leeg aan in een droge sloot. ,,We zijn op zoek naar de bestuurder van die auto en eventuele andere mensen die erin zaten’’, zegt Aerts. ,,Andere getuigen kunnen zich ook altijd bij de politie melden.’’