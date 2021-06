Neergeschoten man in Vlissingen (32) viel agent ‘vanuit het niets’ aan met een mes

Het slachtoffer werd geraakt in zijn been. Op filmpjes die circuleren via sociale media is te zien hoe hij ligt te kermen op de stoep, met een grote plas bloed bij zijn been. ,,Die filmpjes hebben wij ook gezien en worden meegenomen in het onderzoek”, zegt Aalders. Na het incident is de man naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aangehouden. Omdat de agent een vuurwapen heeft gebruikt, is het onderzoek overgedragen aan de Rijksrecherche.

De laatste tijd vaker wapens getrokken

Het is de laatste tijd flink raak met incidenten in Zeeland. Amper twee weken geleden vond in dezelfde buurt, in de Korenbloemlaan, een steekpartij plaats. Een week geleden werd een huis beschoten in de Baljuwlaan in Middelburg, en een dag later werd daar in de Sint Janstraat een kapperszaak overvallen. Afgelopen weekend hebben agenten in Goes waarschuwingsschoten gelost, na een vermeende schietpartij. Daar werd een 25-jarige man uit Zierikzee aangehouden.