Neem hier al een kijkje in het nieuwe Middelburgse theater

Zonnepanelen leveren stroom en drijven twee warmtepompen aan. ,,We gaan vrijwel volledig van het gas af'', zegt directeur Frans Lievens. ,,We hebben alleen een kleine ketel voor de koudste en minst zonnige dagen.''

Die pompen en collectoren zijn voor bezoekers niet te zien; die staan immers op het dak. Wel zichtbaar zijn de vernieuwde entree, met direct erachter de garderobe. Nu die weg is uit de foyer, is daar ook meer ruimte voor ontmoeting. De toiletten zijn verhuisd naar de kelder, zodat de toegang naar de zaal ruimer is. In de theaterzaal is nu plaats voor 566 mensen. Dat is minder dan voor de verbouwing, maar de mensen die wel een stoel bemachtigen, hebben meer beenruimte.