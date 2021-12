Nederlandse toerist drukt stempel op Zeeland

Video Vismaten, klaverjas­vrien­den en buurtgeno­ten: ze vormen samen een erehaag voor Rinus Verseput

Mopperen kon-ie als de beste, maar oh....wat was Rinus Verseput (69) een fijne vent. De voormalig dorpshuisbeheerder, die 34 jaar lang de scepter zwaaide in De Schutse in Burgh-Haamstede, is niet meer. Vismaten, klaverjasvrienden, oud-collega’s, buurtgenoten en gebruikers van het dorpshuis vormden woensdagmiddag een erehaag om hem de laatste eer te bewijzen. Rinus is in besloten kring gecremeerd.

