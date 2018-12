Nederlandse radio draaide ‘Zoutelande’ grijs in 2018

Het populairste nummer in Nederland was het afgelopen jaar de hit Crazy van Lost Frequencies & Zonderling, dat bijna 12.000 keer werd gedraaid op de radio. De Nederlandse zanger Wulf eindigde op de derde plek met zijn nummer All Things Under The Sun. De top 10 bestaat verder voornamelijk uit Europese artiesten als David Guetta, George Ezra en Niall Horan.