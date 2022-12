Nederlandse overheid moet eigen industrie voorrang geven bij bouw nieuwe schepen

Dit is een slag voor de Nederlandse maritieme maakindustrie, die in een lastig parket zit. De gevolgen van de coronapandemie zijn nauwelijks te boven gekomen. De prijzen voor grondstoffen en energie gaan door het dak. Bedrijven raken orders kwijt aan Chinese werven, die zwaar gesubsidieerd worden door de overheid. Daar bovenop zien we dat bedrijven extra getroffen worden door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De instabiele wereldorde doet ons weer beseffen hoe belangrijk het is om een eigen sterke industrie te hebben en niet voor alles afhankelijk te zijn van het buitenland. In de brief van 8 juli van minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat over het voorgestane industriebeleid van het kabinet, onderschrijft zij dit volledig.