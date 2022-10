Nederlandse inspectie verbiedt transport PFAS-afval naar Antwerpen

UPDATE 17.30 UURHet transport van PFAS-houdend afval uit Nederland naar Indaver in Antwerpen is voorlopig verboden.

Er is twijfel over de verwerking van het afval. Daarom geeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit voorzorg geen vergunningen meer af. Eerder verstrekte vergunningen zijn door de ILT ingetrokken. Volgens het Vlaamse ministerie van Omgeving is er binnenkort met Nederland overleg over de PFAS-verwerking door Indaver.

Indaver is een van de weinige bedrijven die PFAS-houdend afval verwerkt. Onder hoge temperaturen wordt het giftige afval verbrand, maar een deel van de stoffen komt via het afvalwater uiteindelijk in de (Wester)Schelde terecht. Of gaat via de schoorsteen de lucht in.

De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir legde het bedrijf een jaar geleden aanzienlijk strengere lozingsnormen op. De woordvoerder van de minister zegt dat ‘sinds de aanscherping van de vergunning geen onregelmatigheden werden gemeld’.

Indaver stelt dat brandbaar PFAS-houdend afval in zijn ovens voor ‘99,9999 procent efficiënt vernietigd wordt’ en dat ander PFAS-afval veilig wordt opgeslagen. Er zijn vele duizenden ‘soorten’ PFAS. Indaver zegt op zijn website per jaar minder dan 2 kilo PFAS uit te stoten. Voor de PFAS-soorten PFOS, PFOA en GenX samen gaat het volgens het bedrijf om ‘circa 10 gram per jaar in het afvalwater’.

Risico's voor mens en milieu

Maar de Nederlandse inspectie zegt ‘niet overtuigd dat te zijn het PFAS-houdend materiaal ‘voldoende juist en doelmatig’ wordt vernietigd bij Indaver. ,,Als PFAS-houdend materiaal niet juist wordt verwerkt, kan dat risico’s met zich meebrengen voor mens en milieu. Daarom neemt de ILT uit voorzorg de beslissing om PFAS-houdend afval niet meer te laten exporteren naar Indaver voor verwerking”, liet de ILT maandag weten.

Onder meer de fabriek van Chemours in Dordrecht laat PFAS-houdende filters door Indaver verwerken, maar is niet de enige. De inspectie heeft de Nederlandse klanten van Indaver geïnformeerd over het verbod PFAS-afval naar Antwerpen te brengen.

De ILT: ,,De betrokken bedrijven zijn als afvalproducent verantwoordelijk voor het vinden van een alternatieve verwerker en/of het veilig opslaan van dit afval. Het is aan de bedrijven om aan te tonen dat er sprake is van juiste en doelmatige afvalverwerking. Pas na het ontvangen van aanvullende informatie zal de ILT de besluiten heroverwegen.” Aanvragen voor nieuwe vergunningen wijst de inspectie af totdat weer voldoende is aangetoond dat het afval deugdelijk wordt verwerkt.

Productie stoppen

Volgens de ILT zijn er buiten Nederland nog elf andere afvalverwerkers die PFAS-houdend afval behandelen, al hebben die niet dezelfde capaciteit als Indaver. Andere alternatieven zijn opslaan of de productieprocessen waarbij PFAS vrijkomt stoppen.

Zowel informatie van de Vlaamse overheidsdienst OVAM (toezicht op afvalverwerking), metingen van Rijkswaterstaat in de Westerschelde als berichten in de media waren volgens de ILT aanleiding om Indaver nader onder de loep te nemen.

Overleg met Nederland

Het Vlaams ministerie van Omgeving werd vorige week geïnformeerd over de stappen die de Nederlandse ILT ging zetten. ,,We nemen daar akte van. We kunnen niet oordelen over hun beweegredenen. Het is een zaak tussen de Nederlandse overheid en de betrokken bedrijven”, laat de woordvoerder van minister Zuhal Demir in een reactie weten.

Voor de vergunningen verleend aan Vlaamse ondernemingen heeft het standpunt van de Nederlandse ILT ‘tot op heden geen gevolgen’. ,,We kunnen dan ook verder niet reageren. Er is overleg gepland met Nederland na de herfstvakantie (deze week in Vlaanderen, red.). De Vlaamse handhavingsdiensten werden geïnformeerd zodat zij, indien nodig, verdere stappen kunnen ondernemen. Tot op heden zijn er geen signalen dat dit nodig is.”