Nederlands-Indische muziek op filmfestival Film by the Sea

Zeeuwse zussen niet nerveus voor optreden op Sziget

19:03 BOEDAPEST - De zussen Donna (22) en Nina (16) de Krijger uit Hoek zijn op muziekfestival Sziget in Boedapest. Daar mogen ze, als duo Young Acoustic, komende nacht optreden. We volgen hun belevenissen in een korte serie.