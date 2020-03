Nederlanders niet meer welkom in Knokke-Heist: ‘Want die vieren feestjes, en wij zitten binnen’

,,Blijkbaar kunnen de Nederlanders nog volop feestjes bouwen. Zolang we hier in ons land in een gevaarlijke coronacrisis verkeren, zijn de Nederlanders dan ook absoluut niet welkom in onze gemeente. En zeker niet in ons ziekenhuis, waar alle mogelijke maatregelen zijn genomen om het virus buiten te houden", zegt Knoks burgemeester Leopold Lippens. Ook in het Antwerpse Hoogstraten heerst ongenoegen. Schepen van Zorg Roger Van Aperen (N-VA) pleit voor extra maatregelen en controles in de grensstreek. ,,Wij moeten in ons kot blijven, maar Nederlanders mogen nog altijd buitenkomen, want zij passen de groepsimmuniteit toe. Dit is absurd. Het is om problemen vragen." Hoogstraten gaat alvast de eigen inwoners oproepen niét meer de grens over te trekken. ,,En we kunnen de Nederlandse regering ook verzoeken haar inwoners te vragen even niet meer de grens over te steken.”