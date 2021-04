Nederlander of Duitser, wie zich gedraagt is welkom in Zeeland

Oudste Zeeuw wordt 108; Aaltje is nog zo fit als een hoentje

31 maart GOES - 108 jaar oud worden en er dan zo bij zitten; het is maar weinig mensen gegeven. De Goese Aaltje Paulusse-Priester zou zomaar door kunnen gaan voor iemand van 80 jaar. De oudste Zeeuw is scherp van geest, ziet er tip-top uit en loopt nog zelfstandig door de gangen van Randhof. ,,Maar wel achter de rollator hoor."