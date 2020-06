Nederland wil dit najaar proberen het Europese verbod op pulsvisserij ongedaan te maken

Column Wendy Wagenmakers Mijn zoon, Amir

13:21 ,,Hóe zei u?” De dame achter de receptie keek me aan of ze het in Keulen hoorde donderen. ,,Amir”, herhaalde ik. ,,Aa. Em. Ie. Er. Amir.” Ze schreef het goed op. En besloot de vraag te stellen die op haar lippen brandde. ,,Ben je dan niet bang dat hij later nooit een fatsoenlijke baan zal krijgen?”