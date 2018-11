Nederland en Vlaanderen gaan nog nauwer samenwerken na ‘gesprek onder vrienden’

Nu veel internationale samenwerkingen onder druk staan, wordt die tussen Vlaanderen en Nederland alleen maar belangrijker, aldus Rutte, toen hij minister-president Geert Bourgeois en diens Vlaamse gezelschap verwelkomde. Hij noemde de Brexit en hoe daarmee om te gaan als een van de belangrijkste gespreksonderwerpen. ,,We gaan het hebben over de impact op Nederland en Vlaanderen en hoe we die kunnen minimaliseren.”

Samenwerking

Na het welkom gingen de bewindslieden is subgroepen overleggen, zoals Rutte het noemde. Daarna werden enkele memoranda of understanding ondertekend, zoals over toetreding van Oost-Vlaanderen tot Smart Delta Resources. Dat is een samenwerking van elf grote bedrijven in Zuid-West-Nederland en Oost-Vlaanderen, de provincie Zeeland, Impuls Zeeland en North Sea Port om hun verbruik van energie en grondstoffen terug te dringen. Dat doen ze door hun rest- en materiaalstromen uit te wisselen met een grotendeels nog aan te leggen buisleidingennetwerk in het grensoverschrijdende havengebied. De bedoeling is dat de uitstoot van CO2 door de grote chemische bedrijven in 2050 met 80 tot 95 procent is afgenomen.