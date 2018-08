Nazomeren met Milo Meskens: je vergeeft hem de clichés

Uit de kast van Willy en Jaap mag je pakken wat je nodig hebt

7:00 TERNEUZEN - Elke week doen Jaap en Willy van Drongelen uit Terneuzen boodschappen. Niets bijzonders, zou je zeggen. Maar het echtpaar koopt de etenswaren niet alleen voor het eigen pleeggezin: ze gaan ook in hun levensmiddelenkast in de voortuin. Uit die kast kan iedereen die de eindjes aan elkaar moet knopen, pakken wat hij of zij nodig heeft. Of geven wat hij kan missen.