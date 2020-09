Nauwelijks bekeuringen voor opgevoerde scooters, behalve in Vlissingen

Verse paella of een vispanne­tje haal je in Yerseke uit de automaat: ‘Je kunt proeven dat het vers bereid is’

14:57 YERSEKE - Aardbeien en kersen uit een automaat, dat is niks nieuws. Verse paella of een vispannetje wel. Bij transportbedrijf Kotra in Yerseke haal je het voor een paar euro uit de automaat. Even in de magnetron en smullen maar. Vrachtwagenchauffeurs maken er gretig gebruik van. ,,Een stuk gezonder dan de fastfood in de wegrestaurants”, zegt Shawn Kangria uit Zeebrugge.