Natuurprojecten Westerschelde vertraagd

In het Natuurpakket Westerschelde - waarvan de aanleg van natuur in Waterdunen deel uitmaakt - is afgesproken hoe ten minste 600 hectare getijdennatuur in en rond de Westerschelde kan worden aangelegd. Dat is in 2005 met Vlaanderen overeengekomen in de Scheldeverdragen, waarin ook de verdieping van de Westerschelde is geregeld. Het meest omstreden onderdeel is het onder water zetten van 295 hectare landbouwgrond in de Hedwigepolder. Daarover loopt nog een procedure bij de Hoge Raad, omdat eigenaar Gery de Cloedt die ontpoldering zelf wil uitvoeren. In februari 2018 wordt een arrest verwacht. De juridische procedure heeft voor zoveel vertraging gezorgd dat de opleverdatum van het totale project is verschoven van 2020 naar 31 december 2022.