Natuurorganisaties: ‘Wetenschap moet leidend zijn bij besluit pulsvisserij’

Column Marleen Blommaert Basso

7:10 Met een hoofd vol malende gedachten stap ik de dijk op. Het stormt en het is misschien erg dom om dan langs een lange rij populieren te gaan lopen. Ik waag het er toch op want buiten en stormwind zijn heilzaam voor mij. Het is een loodgrijze dag waarop de lampen een hele dag branden. Ik loop naar het jaagpad achter de dijk. Gelukkig is deze dijk nog wel getooid met een lange rij populieren.