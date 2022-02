Natuurorganisaties teleurgesteld: snijden zeegroenten in kwetsbare gebieden gaat voorlopig door

column elodie kint Terneuzen the place to be? Hoe dan?!

Facebook herinnerde mij pas aan een bericht dat ik elf jaar geleden op mijn tijdlijn had geplaatst. Het was in de tijd dat we de overstap ‘moesten’ maken van Hyves – waar je nog ouderwets krabbels op elkaars profiel plaatste – naar het platform van Mark Zuckerberg. En ik was me er duidelijk nog niet van bewust dat je een bericht aan tien vriendinnen niet per se prominent op je eigen tijdlijn hoefde te plaatsen, maar dat dat ook prima kon zonder dat Jan en alleman ervan op de hoogte hoefde te zijn.

8:26