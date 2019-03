Nationale Kampioen Doktersassistent en Hotelreceptionist in het oude stadhuis van Middelburg

Zeeland krijgt de eerste koolstof­boe­ren

16:03 COLIJNSPLAAT - De Zeeuwse agrariër moet koolstofboer worden. Door de grond minder diep te bewerken en meer groenbemesters te zaaien, kan een boer per hectare één tot twee ton van het broeikasgas C02 in de bodem vasthouden. Hij helpt zo het klimaat, maar ook de bodemvruchtbaarheid die in Zeeland al jaren afneemt.