Nationaal Groeifonds moet Westerscheldetunnel tolvrij maken

Nadia, Iris en Chanel vallen in de prijzen bij de verkiezing van Miss Beauty of Zeeland

11 april VLISSINGEN - Nagelbijten was het vanavond. 10 finalisten, 4 rondes. Spanning tot het allerlaatste moment. Maar even na half tien kan de kurk van de fles: Nadia Blommaert (27 uit Middelburg) mag zich Miss Beauty of Zeeland 2020/2021 noemen. Iris de Jonge (16 uit Driewegen) is verkozen tot Miss Teen en Chanel Ebhulu (25 uit Goes) tot Miss Intercontinental.