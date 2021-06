Nasleep van ongeval op Westerschelde: geen loodsplicht, wel strenger toezicht op cruiseschepen

Coronatest? Waar? Wanneer? En wat kost het?

15 juni MIDDELBURG - Of we het nu leuk vinden of niet, inmiddels zijn coronatesten onderdeel van het dagelijks leven. Een jaar geleden kon je pas getest worden als je naar adem happend het ziekenhuis werd binnengebracht. Vandaag liggen de zelftesten voor een paar euro bij de drogist en de supermarkt. Het testen is uitgegroeid tot een hele bedrijfstak.