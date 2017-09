Nabestaanden Zeeland voelen zich vaak schuldig na acuut overlijden dierbare

Dat blijkt uit een onderzoek van uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta. In Zeeland heeft 67 procent van de nabestaanden last van een afscheidsloos overlijden. Landelijk is dat 60 procent. Nederlanders gaan verschillend om met de dood. Zes op de tien mensen hopen dat ze voldoende tijd hebben om afscheid te nemen van hun geliefde. Tegelijkertijd bereiden ze dat afscheid onvoldoende voor, concludeert Monuta. Zo vermijdt veertig procent van de ouders gesprekken met hun kinderen over hun uitvaart. Daar houden ze zich liever niet mee bezig.