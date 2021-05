Nabestaanden Oostkapelse vrouw zijn emotioneel in rechtbank, maar E.F. houdt vol: ‘Ik ben niet de dader’

Column Maikel Harte Ik maak me nu al zorgen om al die kinderen die voor Ajax zijn

7:00 Hoe word je eigenlijk voor een voetbalclub? Ik ben zelf voor Ajax, al is het niet fanatiek, maar ik weet niet meer wanneer ik dat geworden ben en waarom. Ik was het als kind al en de meeste familieleden waren voor Ajax, maar het is me niet opgelegd. Ik geloof ook niet dat het een weloverwogen keuze was. Ik zie nu ouders die hun kinderen een Ajax-kamer geven en in shirtjes laten rondlopen, terwijl ze nog niet tot drie kunnen tellen. Dat is toch pure indoctrinatie? Moet je ze niet zelf hun keuze laten maken?