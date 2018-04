Nabestaanden omgekomen militair Ossendrecht woest op Defensie over schadevergoeding

Organisato­ren van KingsNight in Goes hebben grote plannen voor de toekomst

10:11 GOES - Het lijkt wel of alles wat ze aanraken in goud verandert. Robert Waverijn, Sofyan Azzagari, Reza Geleedst en Marc Langebeke zetten binnen en buiten Zeeland het ene na het andere succesvolle evenement op. Donderdag vindt in Goes voor de tweede keer de KingsNight plaats. Met 2500 bezoekers is het feest twee keer zo groot als vorig jaar. Als het aan de mannen ligt, is het een blijvertje. ,,Wij investeren het liefst in concepten die lange tijd mee kunnen'', verklaart Robert.