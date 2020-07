Naar het Adrz? Eerst even een online coronacheck

De triagetent in Goes en de balies in Vlissingen verdwijnen. Iedereen die gepland naar Adrz komt, krijgt de instructie om met klachten thuis te blijven of contact op te nemen. De afgelopen tijd is gebleken dat iedereen deze instructie goed opvolgt. Voor patiënten die met spoed én/of eventuele griepklachten toch naar het ziekenhuis komen is er bij binnenkomst een extra check door het stellen van gezondheidsvragen. Wanneer zij klachten hebben die kunnen wijzen op een besmetting, worden ze verwezen naar een aparte balie in Goes of naar de receptie in Vlissingen. Daar overhandigt een medewerker de patiënt een mondkapje en neemt contact op met de betreffende afdeling.