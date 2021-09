Naar Film by the Sea? Deze films tipt festivaldirecteur Jan Doense

VLISSINGEN - Vrijdag begint de 23e editie van Film by the Sea. Het valt niet altijd mee om te kiezen uit het enorme aanbod. Daarom tipt festivaldirecteur Jan Doense tien films, in willekeurige volgorde.

Volledig scherm De son vivant. © Still uit film De son vivant

,,Een heel bijzondere film, die het goed gaat doen bij ons publiek. Een film met Catherine Deneuve, maar ik vind niet haar de ster, maar Gabriel A. Sara. Hij speelt de oncoloog bij wie Deneuve te rade gaat omdat haar zoon ernstig ziek is. Die man is zo fantastisch. Pas later kwam ik erachter dat hij een arts is die zichzelf speelt. Toen was ik helemaal onder de indruk. Hij is komende zondag ook online te gast op het festival.”

Volledig scherm David Byrne's American Utopia. © Still uit film David Byrne’s American Utopia

,,Concertregistratie van David Byrne van de Talking Heads. Bijna 40 jaar geleden maakte hij Stop Making Sense, een legendarische film waarbij mensen niet op stoel konden blijven zitten. Dat is nu weer het geval. Het is fantastische muziek, met een ontzettend goede band. Spike Lee heeft de film geregisseerd en het is niet zomaar een concertregistratie. De film gaat heel erg over de toestand van Amerika.”

Volledig scherm Het leven is vurrukkulluk. © Pief Weyman Het leven is vurrukkulluk

,,Film van onze eregast Frans Weisz, naar het boek van Remco Campert. Drie jaar geleden werd de film een beetje verguisd door pers en publiek, maar deze verdient echt een herkansing. Ik vond - en vind ’m nog steeds - hartstikke leuk. Weisz heeft het boek naar het heden getransporteerd, met hippe jongeren, maar ook hun ouders. Die frictie tussen jong en onbezonnen en ouder en meer getekend door het leven vind ik mooi.”

Volledig scherm Ninjababy. © Still uit film Ninjababy

,,Onze openingsfilm. Deze gaat over de angst voor het moederschap. Een vrouw ontdekt dat ze zwanger is, maar vindt zichzelf nog te jong en vraagt zich af wat ze hiermee moet. Het is een gewaagde keuze als opening, maar de film is zeker niet alleen voor vrouwen. Ik denk dat het een heel leuke film is voor een breed publiek. Sommige mensen zullen ’m misschien te grof vinden, maar daar had ik zelf geen last van.”

Volledig scherm Médecin de nuit. © Still uit film Médecin de nuit

,,Een soort thriller uit de Vive le Cinéma-competitie, over een arts die vooral ’s nachts op pad is en ondertussen een drugshandeltje heeft. Daarmee werkt hij zichzelf ernstig in de nesten. Het lijkt aanvankelijk redelijk onschuldig, maar gaandeweg wordt het tamelijk grimmig. Het einde is ook wel somber. Maar wel een geweldige film, met een geweldige acteur: Vincent Macaigne.”

Volledig scherm The Whaler Boy. © Still uit film The Whaler Boy

,,Een Russische film, die zich afspeelt in een gemeenschap van walvisjagers. De hoofdpersoon is een jongeman van een jaar of 15, die op internet in een sekschatroom belandt en daar verliefd wordt op een Amerikaans meisje. Hij denkt dat het wederzijds is en besluit om naar Detroit te gaan. Het is een heel ontwapenende film, vooral ook omdat het een docudrama is. Je kijkt voor een groot deel naar dingen die echt zo gebeuren.”

Volledig scherm De Oost. © Still uit film De Oost

,,Film van Jim Taihuttu die niet in de bioscoop is uitgebracht, maar rechtstreeks naar Amazon Prima is gegaan. Het is het verhaal van een van de vele Nederlandse jongens, inclusief mijn eigen vader, die naar Nederlands-Indië gingen en niet wisten waar ze in verzeild raakten. Als een van de - naar ik aanneem - vele verhalen die nog gaan volgen, vond ik het heel indrukwekkend. Echt een knap gemaakte film.”

Volledig scherm The Most Beautiful Boy in the World. © Still uit film The Most Beautiful Boy in the World

,,De belangrijkste documentaire uit ons programma The Good, the Bad and the Ugly of Italian Cinema. Het gaat over Björn Andrésen, die als 15-jarige jongen een rol speelde als lustobject in Dood in Venetië. In werkelijkheid kwam hij ook in een soort ‘me too’-situatie terecht, die hem erg heeft getekend. Het is een waanzinnige documentaire. Andrésen laat het toe dat je ongelooflijk dichtbij hem komt. Hij komt ook naar Vlissingen.”

Volledig scherm Shambala. © Still uit film Shambala

,,Een van mijn persoonlijke favorieten. Een heel poëtische, Kirgizische film, die er prachtig uitziet. Het gaat over een jongetje dat in een bos in de bergen woont, samen met zijn grootouders en oom en tante. Hij maakt de overgang mee van de oude normen, waarden en tradities naar de moderne tijd. En dat gaat niet zonder slag of stoot.”

Volledig scherm Kiba: The Fangs of Fiction. © Still uit film Kiba: The Fangs of Fiction

,,Een van de acht kandidaten in onze Film & Literatuur-competitie. Het is een Japanse boekverfilming, die ik online zag bij het filmfestival van Berlijn dit jaar. Meteen dacht ik: die móeten we hebben. Alle aspecten van het schrijven, publiceren, uitgeven en verkopen van boeken komen aan bod in de film. Daarom vond ik deze ook zo goed passen bij Film by the Sea.”