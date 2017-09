Naar Film by the Sea? Deze films mag u morgen niet missen

Molenbezoek op Open Monumentendag

15:11 HEINKENSZAND - In alle gemeenten konden het voorbije weekend monumenten bezichtigd worden. In vele dorpen, steden en buitengebieden waren oude gebouwen in het kader van de Open Monumentendag van binnen en van buiten te bewonderen. Zo ook in Heinkenszand, waar onder meer molen De Vijf Gebroeders zijn deuren opende voor visite.