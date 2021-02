Naar de kapper? Dan moet je nog een paar weken wachten: ‘Het is gekkenhuis’

Meeste Zeeuwse gemeenten vangen meer ozb dan beloofd

18:07 KAPELLE - Voor veel Zeeuwen is de belastingaanslag van de gemeente dit jaar schrikken. Het totaalbedrag is vaak nog harder gestegen dan al was aangekondigd. Dat geldt vooral voor huiseigenaren in de gemeenten Goes, Kapelle, Sluis en Terneuzen.