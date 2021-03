Naar België reizen mag weer vanaf 19 april

video / open podium Jarenlang lag de accordeon in de kast, tot er bij een etentje één op zijn schoot werd gezet: ‘Het voelde als thuiskomen’

21 maart In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten in alle leeftijden voor. En dat niet alleen; we geven ze de kans ook te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In aflevering 6: accordeonist en pianist Koos de Vos uit Schuddebeurs.