Naakt, doodgeschoten, gedumpt: na 174 tips is ‘de vrouw in Westdorpe’ nog altijd een lichaam zonder naam

De politie heeft niet veel om mee te werken. De vrouw die zaterdagmiddag 22 juni in het struikgewas naast de Sint Anthoniekade ligt, is geheel ontkleed. Ze draagt geen sieraden, heeft geen tatoeages. In haar omgeving worden geen persoonlijke bezittingen aangetroffen. Wel een vuilniszak met een opdruk in de Franse taal. Op de vuilniszak blijkt haar dna te zitten. Wat zat er ín de vuilniszak? Dat is ‘daderinformatie’, zegt de politie. Ook over de doodsoorzaak is de politie kort. Eén of meer schoten. Waar precies? ,,Daderinformatie.”

Het uiterlijk van het slachtoffer geeft weinig aanknopingspunten voor identificatie. De vrouw, naar schatting ergens tussen de 50 en 65 jaar oud, is blank en heeft rossig haar. Ze is net geen 1.60 meter groot. Haar nagels zijn verzorgd. Een forensisch tandarts constateert dat het gebit goed op orde is gehouden. Helaas zijn daarbij geen technieken gebruikt die specifiek zijn voor een bepaalde regio. Het meest opvallende: ergens in het verleden zijn haar eierstokken, baarmoeder, galblaas en blindedarm verwijderd.