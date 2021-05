Na Vlissingen wil VoltH2 ook in Terneuzen een fabriek voor groene waterstof bouwen

Man opgepakt in Goes die 6 keer was ‘vergeten te betalen’ na het tanken

10 mei GOES - De politie heeft gisteren in Goes een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij zes keer getankt heeft zonder te betalen. Dat is gebeurd bij verschillende tankstations. Ook zou hij een dure onderhoudsbeurt aan zijn auto hebben laten uitvoeren, zonder ook die te betalen.