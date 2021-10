Na twaalven staat de Goese markt vol stappers: ‘Dan gaan we thuis verder drinken’

GOES - Klokslag twaalf uur staat de Grote Markt in Goes plots vol met jongeren. Om middernacht moeten de Goese cafés en discotheken de deur sluiten. Daar balen de stappers van. ,,Als je een corona-toegangsbewijs hebt, wat maakt het dan uit of het café om twaalf of twee uur ’s nachts dicht gaat? Nou ja, we gaan straks thuis maar een Bacardi drinken.”